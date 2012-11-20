版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 10:32 BJT

〔东京汇市〕法国评级遭降打压欧元下滑,日圆走势待日本央行决议指引

* 穆迪将法国债信评级从Aaa调降一个级距至Aa1

* 日圆兑美元徘徊在七个月低点附近

* 0330-0530GMT左右日本央行料将公布利率决议

路透新加坡11月20日电---欧元周二下跌,因此前穆迪撤掉法国AAA的最高评级.日圆兑美元则徘徊在七个月低点附近,随后日本央行将在今日稍晚时公布利率决议.

穆迪调降法国评级打压欧元.上日欧元曾窜升至近两周高位,受希腊将获得更多金援的乐观预期支撑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐