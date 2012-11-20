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市场报道 | 2012年 11月 20日 星期二 10:21 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元在欧洲财长会议前守稳在1.2780附近

0157 GMT

* 周一法国评级被降后欧元兑美元小跌,目前汇价持稳在1.2780附近

* 在欧盟今日就希腊问题做出决策前,卖家不愿过度做空

* 媒体报导显示,欧盟财长将同意希腊获得下笔援助金

* 若希腊不服从国际贷款机构促其裁减公共部门人员的要求,援金事宜可能会推迟.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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