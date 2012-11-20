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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 10:27 BJT

〔日本债市〕指标公债小跌,市场等候日本央行会议结果

路透东京11月20日电---日本指标公债周二小跌,投资者正等候日本央行政策会议结果.超长期债券因逢低买盘小涨. 日本央行料将维持货币政策不变,尽管下任首相人选要求央行采取"无限量"的放松行动. [ID:nSB2107267] 下任首相热门人选--自民党领袖安倍晋三甚至暗示将修改日本央行法,并要求央行直接购买债券.

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