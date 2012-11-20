《美国经济分析》数据疲软预示经济受桑迪影响比预期严重,但料不会持久

* 10月数据受飓风桑迪打击,经济所受打击恐怕超出预想

* 第四季GDP料受桑迪削弱,但影响不会持久

路透华盛顿11月19日电---最近公布的一系列疲软经济数据表明,飓风桑迪(Sandy)对美国经济复苏造成的打击或许比预想更加严重,但分析师还没有放弃美国经济会很快回暖的希望.

从零售销售,工业生产到初请失业金人数,面对诸多意外疲软的数据,分析师不由担心自己可能低估了桑迪的破坏程度.

"我们得到的数据还不够多,但是如果看一下失业金请领和工业产出数据,就可以肯定,经济活动受到的影响比人们目前预计的要大很多."道明证券资深宏观策略师Millan Mulraine称.

目前,许多分析师都还维持第四季国内生产总值(GDP)将被削弱0.2-0.5个百分点的预估,但他们认为影响程度也可能更大,尤其是在工业产出数据公布后.

桑迪造成的数据扭曲,让人很难把好经济的脉搏.

与此同时,对"财政悬崖"--即政府明年可能大砍支出并上调税赋的担忧,已致经济复苏步伐受限.

受桑迪影响,本月初的一周初请失业金人数创下2005年飓风卡崔娜(Katrina)以来最大增幅.

此外,汽车销售及整体零售销售都出现停顿.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五称,桑迪使10月工业产出增幅失去近1个百分点,让分析师颇感意外.

由于破坏程度之广,分析师称,11月工业产出数据几乎肯定受到了负面影响.

其它条件不变的话,上述结果会导致分析师下调已然很低的第四季GDP预估.不过,分析师也在寻找其它领域是否有回暖迹象,例如零售销售和建筑业.

周四公布的路透调查显示,第四季GDP增长环比年率料为1.6%，低于10月调查预估的1.8%.明年第一季料增长1.5%.

参阅美国楼市图表,请点击(r.reuters.com/pum86s)

参阅一周初请失业金图表,请点击(link.reuters.com/cuq93t)

参阅零售销售图表,请点击(link.reuters.com/fak93t)

参阅成屋销售图表,请点击(link.reuters.com/cyc24t)

**经济成本上升**

"飓风桑迪使经济成本上升,这么说没错但仍有许多疑问,"穆迪旗下Analytics资深分析师Ryan Sweet称.

他说,主要问题在于第四季将有多少重建工作,另外有多少将延续至明年初.分析师最终大体一致认为桑迪对经济的负面影响只是暂时的.

纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)估计飓风桑迪给纽约州造成500亿美元的损坏和经济损失.相邻的新泽西州在飓风中受到的破坏最大.

巴黎银行数位分析师将该飓风的破坏纳入考量后,将第四季国内生产总值(GDP)增长率预估从此前的1.2%下调至1.0%.他们预计美国东海岸因飓风桑迪而蒙受的损失介于750亿至1,000亿美元.

他们预计,东海岸的重建未来一两年将为GDP贡献0.75个百分点.

现在清楚的是经济数据不太可能清晰描绘美国未来几周的经济状况.

11月零售销售可能将反弹,因一些人开始更换在飓风中受损的汽车和其他财产.

本月东北部一些商店仍将提早关门,因此不能排除销售进一步下滑的可能性.另外,本周五这一传统假期销售旺季的首日,零售店将提供多大幅度折扣也具有不确定性,亦将使数据发出的信号更加不明朗.

飓风桑迪可能影响了10月住宅建设,但对全国统计数据的影响或许较小,因东北部仅占总体房屋开工数量的大约10%.政府将于周二公布10月房屋开工数据.

一周初请失业金人数或许已从11月10日当周触及的一年半高点回落.

周三公布的数据将提供飓风桑迪会否扭曲美国11月就业数据的线索,因其涵盖政府调查雇主这一周.

德意志银行的资深美国分析师Carl Riccadonna认为,飓风桑迪将抑制本月就业增长,指称七年前的飓风卡崔娜在一个月前肆虐后,其后一月就业岗位减少12.7万个.

"在当前环境下,来自飓风卡崔娜的经验显示,11月就业报告将相当疲弱,而且最新一周初请失业金报告证实了这一点,"Riccadonna称.

德意志银行预计11月非农就业岗位仅增加2.5万个,并预计失业率增长0.1个百分点至8.0%.10月非农就业岗位为增长17.1万个.

但一些分析师表示异议,反而预计飓风桑迪将促进就业.

"如果企业没有在11月第一周雇聘人手,那么就会在第二或第三周雇聘,"道明证券的Mulraine称,"人们可以想见,对建筑工人、清洁工等等都会增加招聘."(完)