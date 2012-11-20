《交易视点》中国高收益债潜在需求力量仍然较强--中金

路透北京11月20日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，未来债基将会继续增持信用债，这在于三季度以来陆续新成立的基金规模仍然较大。其他诸如各类理财、资管类产品等高收益债投资群体发展迅速，成为高收益债重要的需求群体。

**高收益债潜在需求力量仍然较强**

从基金三季报情况看，传统的开放式债基和封闭债基的信用债持仓量都出现负增长，债券类基金整体有限的信用债持仓增量主要来源于保本型基金。另外，权益类和货币市场基金增持贡献也较大。

传统债基信用债持仓量负增长，主要源于老基金遭遇赎回而被动减仓，但这部分基金的仓位（企债净值/资产净值）和杠杆比率都仍然维持在高位，未来增持信用债的潜力仍然较弱。

二季度以来新成立的债基较多，但在三季度配置节奏缓慢，信用债增持量未能弥补老债基的减持。这些新基金三季末仓位明显低于老债基，后续继续增持对10月份以来的高收益债行情起到一定推动作用，但至目前再继续增持的动力也已有限。

未来债基继续增持信用债的力量主要，一是三季度以来陆续新成立的基金，这部分外延扩张目前来看规模仍然较大。

二是其他高收益债投资群体发展迅速，成为高收益债重要的需求群体，包括各类理财、资管类产品。相比之下，公募债基即使需求萎缩，对高收益债的影响也已经弱化。

不过，需要注意的是，这部分投资者的参与也可能会放大高收益债的波动，正如在目前推升高收益债表现明显好于高评级品种而大幅上涨一样，在未来市场反转时也会加剧市场的下跌。

**市场回顾及展望**

央行公布的10月企业债券融资量达到2990亿，较我们的统计高出300-400亿。我们估计有两方面的原因：一是个券发行截止日的选择上可能有一些差异，二是可能有其他一些非主流信用产品未纳入我们统计。

值得注意的是，定向工具今年5月以来基本维持在200-300亿的月增量，时常超过公司债和短融的月增量，目前注册余额仍有2000亿元。11月下半月将有合计700亿左右的国网企业债、中石油公司债和建行次级债等大规模高等级产品的集中发行，上周超AAA企业债二级市场收益率出现小幅回升，与短融中票的走势出现背离，已经开始反映市场对短期供给冲击的担忧。

但我们认为收益率上行的空间不大，发行利率超过5%从长期来看具有良好的配置价值。

首先，11月信用债净增量估计达到2000亿元，较过去几个月开始回落，利率债的发行也已进入尾声，债券市场整体的供给压力已逐渐减弱。

其次，尽管每月下旬资金面都会较上旬和中旬趋紧，但是考虑到外汇占款的持续流入以及财政存款的陆续投放，11月下旬的紧张程度应弱于10月。

交易所高收益债二级持续上涨带动公司债一级发行利率继续走低，虽然目前绝对水平仍然还高于6月初低点，但若比较与可比中票的利差，则基本已经达到年中低点水平，进一步下行之前有赖于AA中票先打开空间。

**评级调整：海淀国资主体评级上调至 AAA**

上周有三项评级调整公告，都是上调主体评级一档。其中虞交通来自于不同评级公司的评级差异，盘江煤业在最近发行时已上调过，本次追溯调整之前发行的债券，只有海淀国资是正式上调，我们均维持原评分不变。(完)

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