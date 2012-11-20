〔新债招标〕中国中信证券三个月期短融中标利率为4.19%--发行快报

路透上海11月20日电---中国债券信息网周二刊登的发行快报显示,中国最大券商--中信证券( 600030.SS )( 6030.HK ) 上午在银行间债市招标发行的50亿元人民币三个月期短期融资券,中标利率为4.19%. 该期短融此前设定的招标利率区间为3.30%-4.30%,主要发行条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日 余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中信证券 200 50 3 4.19% 工行/农行等 AAA 11/21 11/22 =============================================================================================(完) --发稿 边竞/李宏薇; 审校 张喜良