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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 11:22 BJT

〔新债招标〕中国中信证券三个月期短融中标利率为4.19%--发行快报

路透上海11月20日电---中国债券信息网周二刊登的发行快报显示,中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)
上午在银行间债市招标发行的50亿元人民币三个月期短期融资券,中标利率为4.19%.

  该期短融此前设定的招标利率区间为3.30%-4.30%,主要发行条款如下:

  发行人   核定最高发行  拟发规模   期限     票面利率    承销商    主体评级    起息日  上市日
           余额(亿元)      (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中信证券      200          50       3       4.19%    工行/农行等   AAA       11/21    11/22 
  =============================================================================================(完)

  --发稿 边竞/李宏薇; 审校 张喜良

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