《交易视点》低配中国转债直到年底--中金

路透北京11月20日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，虽然转债市场的绝对价位和估值均处于低位，下行空间有限，但股市仍有风险，持仓转债的债基不断遭遇赎回，转债市场需求力量疲软，对转债市场谨慎，建议投资者保持低配状态直到年底阶段。

待到年底资金面季节性紧张、美国财政悬崖、新股发行恢复、中央经济工作定调等将陆续明朗化，也就是12月中下旬时，转债市场可能酝酿新的反弹机会。

**策略观点**

我们近期较好的把握了本轮转债市场交易性机会。展望后市，我们对转债市场谨慎但并不悲观，建议投资者保持低配状态直到年底阶段。

虽然转债市场的绝对价位和估值均处于低位，下行空间有限。但股市风险仍然制约投资者操作的最主要因素。

除股市风险之外，近期转债市场需求力量疲软。持有转债且仓位不低的存量债基不断遭遇赎回，而新债基的投资标的更趋向于纯债，影子银行资金也往往不会青睐回报不容易把握的转债品种。

我们注意到上周五，中行、重工、非银行大盘转债等诸多个券出现了较为坚定的低位买盘。我们尚不清楚这些低位增持资金的背后来源。鉴于目前年底阶段的不确定性，我们暂时建议投资者稍作观望，不急于增持。

从时间上看，我们认为再次介入的时点有可能出现在12月份的中下旬。届时，年底资金面季节性紧张、美国财政悬崖、新股发行恢复、中央经济工作定调等将陆续明朗化，市场可能将酝酿新的反弹机会。

个券方面，我们对个券的排序为国投、非银行大盘转债、中行转债、重工、南山、国电、工行转债。股市呈现弱势，面临回售压力的新钢和博汇等个券将受关注。其中，新钢转债的纯债替代价值更为明显。

**热点个券**

非银行大盘转债：基本面方面，成本油下调基本符合市场预期，炼油业务将进入微利状态，销售将有所提升。业绩方面，四季度业绩较为平淡，明年期待恢复性增长。新的成品油定价机制有望给正股带来交易性机会。

股息红利所得税按持股时间差别增收对蓝筹股偏正面，但十分有限。从转债本身来看，债底保护近期可能略有削弱。但潜在调整空间仍有限，“进可攻，退可守”特性明显。短期来看，该转债同样缺少明显的上涨触发剂。

不过，由于相对性价比稍好，潜在下跌空间有限，转债进出也需要交易成本，该转债仍有一定的持有价值。鉴于我们对转债市场整体的偏谨慎判断，该转债同样不例外需要控制持仓量。(完)

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