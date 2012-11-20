《交易视点》低配中国转债直到年底--中金

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月20日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，虽然转债市场的绝对价位和估值均处于低位，下行空间有限，但股市仍有风险，持仓转债的债基不断遭遇赎回，转债市场需求力量疲软，对转债市场谨慎，建议投资者保持低配状态直到年底阶段。
待到年底资金面季节性紧张、美国财政悬崖、新股发行恢复、中央经济工作定调等将陆续明朗化，也就是12月中下旬时，转债市场可能酝酿新的反弹机会。
**策略观点**
我们近期较好的把握了本轮转债市场交易性机会。展望后市，我们对转债市场谨慎但并不悲观，建议投资者保持低配状态直到年底阶段。
虽然转债市场的绝对价位和估值均处于低位，下行空间有限。但股市风险仍然制约投资者操作的最主要因素。
除股市风险之外，近期转债市场需求力量疲软。持有转债且仓位不低的存量债基不断遭遇赎回，而新债基的投资标的更趋向于纯债，影子银行资金也往往不会青睐回报不容易把握的转债品种。
我们注意到上周五，中行、重工、非银行大盘转债等诸多个券出现了较为坚定的低位买盘。我们尚不清楚这些低位增持资金的背后来源。鉴于目前年底阶段的不确定性，我们暂时建议投资者稍作观望，不急于增持。
从时间上看，我们认为再次介入的时点有可能出现在12月份的中下旬。届时，年底资金面季节性紧张、美国财政悬崖、新股发行恢复、中央经济工作定调等将陆续明朗化，市场可能将酝酿新的反弹机会。
个券方面，我们对个券的排序为国投、非银行大盘转债、中行转债、重工、南山、国电、工行转债。股市呈现弱势，面临回售压力的新钢和博汇等个券将受关注。其中，新钢转债的纯债替代价值更为明显。
**热点个券**
非银行大盘转债：基本面方面，成本油下调基本符合市场预期，炼油业务将进入微利状态，销售将有所提升。业绩方面，四季度业绩较为平淡，明年期待恢复性增长。新的成品油定价机制有望给正股带来交易性机会。
股息红利所得税按持股时间差别增收对蓝筹股偏正面，但十分有限。从转债本身来看，债底保护近期可能略有削弱。但潜在调整空间仍有限，“进可攻，退可守”特性明显。短期来看，该转债同样缺少明显的上涨触发剂。
不过，由于相对性价比稍好，潜在下跌空间有限，转债进出也需要交易成本，该转债仍有一定的持有价值。鉴于我们对转债市场整体的偏谨慎判断，该转债同样不例外需要控制持仓量。(完)
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--整理 钟华; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。