〔中国政治〕新晋中央政治局委员孙政才出任重庆市委书记

《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透北京11月20日电---中共"十八大"结束后,党政高层人事调动的大幕渐渐拉开.继昨日中央政法委书记和组织部部长人选尘埃落定后,中国周二公布,新当选的中央政治局委员孙政才将出任重庆市委书记.
新华社在一个简短的新闻稿中称,由孙政才接替张德江的重庆市委书记、常委、委员职务.
自原重庆市委书记薄熙来被革职后,重庆将由谁掌管就是热门话题.官方资料显示,新入主重庆的孙政才今年49岁,山东荣成人,农业专家,曾任农业部部长,现任吉林省委书记.他和胡春华是十八届选举出的25名中央政治局委员中最年轻的两位.
中共中央9月对涉嫌严重违纪的薄熙来开除党籍、开除公职(俗称"双开"),其后最高人民检察院决定,依法对其立案侦查并采取强制措施.[ID:nCN2082989 ]
中国周一已公布两个高层职务的变动,由孟建柱接替周永康担任中央政法委书记,赵乐际接替李源潮任中央组织部部长.
孟建柱和赵乐际均为新当选的25名中共中央政治局委员之一.
于14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人为中央政治局常委,并选出了中央政治局委员.(完)
--发稿 乔艳红;审校 屈桂娟
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透芝加哥3月10月 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交投最活跃的5月合约 受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美 国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。 CBOT-5月合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳10.06-1/2美元，盘 中跌至1月9日以来最低的10.03美元。 本周，该合约下跌31美分，或近3%。 CBOT-5月豆粕合约 小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹， 5月豆油合约 与马来西亚棕榈油同步下跌。 美国农业部周四将巴西作物产量预估从之前的1.04亿吨上调至1.08亿 吨。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨328.7美元。5月豆油合 约 跌0.43美分，报32.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为156,223口，豆粕为56,281口，豆油为61, 487口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日下跌，因技术性卖盘，全球旧作供应充裕，以及大豆和玉米市场下跌带来的外溢效应。