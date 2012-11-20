〔中国钢铁〕中钢协称11月上旬粗钢日产量环比升1.6%,钢价回升难度加大(更新版)

《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
(新增分析师评论和表格)
路透北京11月20日电---中国庞大的钢铁产能料抑制钢价回升力度.中钢协最新数据显示,中国11月上旬全国粗钢日产量环比上升1.6%至195.7万吨.
中联钢的分析师指出,数据与钢铁企业生产现状相符合,因为自9月中下旬以来主要钢材品种均有利润,尤其是11月份以来板材表现较强,利润更为可观,刺激了钢厂特别是以板材为主的钢厂生产积极性.
不过,产能释放过快料令9月开始的一波钢价上涨行情放慢脚步.
事实上,螺纹钢期货主力合约SRBK3显示,钢价自9月触底反弹,最高至每吨3,746元人民币,较9月初的底部上涨逾15%,而自10月下旬起螺纹钢期货价格基本进入盘整阶段,目前该合约报价仅较9月底部涨约9%,本周两天即已经下跌2.69%.
中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据称,11月上旬重点钢企粗钢日产量163.77万吨,环比增加7.8%,为7月下旬以来最高.
中国钢铁工业协会周三称,第四季度全国固定资产投资将显着增长,钢铁市场需求比前三季度会有回升,钢材需求疲软态势有所改观,但国内钢材价格继续保持回升态势的难度正在加大.[ID:nSB2099919]
以下是中钢协旬报公布的2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)
时间 日产量 旬环比(%)
11月1-10日 195.7 +1.6
10月21-31日 192.6 -3.7%
10月11-20日 199.9 +4.3%
10月1-10日 191.6 +4.0
9月20-30日 184.3 -0.7
9月11-20日 185.7 -2.01
9月1-10日 189.5 +1.2
8月21-31日 187.2 -3.0
8月11-20日 193.0 -2.0
8月1-10日 196.99 +1.1
7月21-31日 194.9 -2.2
7月11-20日 199.3 +1.8
7月1-10日 195.8 -0.4
6月21-30日 196.5 -0.3
6月11-20日 197.1 -1.4
6月1-10日 199.94 +2.03
5月21-31日 196.0 -3.9
5月11-20日 204.0 -0.3
5月1-10日 204.5 +0.5
4月21-30日 203.5 +1.5
4月11-20日 200.5 -1.3
4月1-10日 203.1 +7.4
3月21-31日 189.0 -1.5
3月11-20日 191.9 +1.1
3月1-10日 189.8 +13
2月21-29日 167.9 -1.2
2月11-20日 169.9 +0.2
2月1-10日 169.6* +1.3
1月21-31日 167.3 +0.2
1月11-20日 166.9 -1.3
1月1-10日 169.1 +3.9
注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透芝加哥3月10月 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交投最活跃的5月合约 受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美 国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。 CBOT-5月合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳10.06-1/2美元，盘 中跌至1月9日以来最低的10.03美元。 本周，该合约下跌31美分，或近3%。 CBOT-5月豆粕合约 小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹， 5月豆油合约 与马来西亚棕榈油同步下跌。 美国农业部周四将巴西作物产量预估从之前的1.04亿吨上调至1.08亿 吨。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨328.7美元。5月豆油合 约 跌0.43美分，报32.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为156,223口，豆粕为56,281口，豆油为61, 487口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日下跌，因技术性卖盘，全球旧作供应充裕，以及大豆和玉米市场下跌带来的外溢效应。