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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 11:29 BJT

〔中国钢铁〕中钢协称11月上旬粗钢日产量环比升1.6%,钢价回升难度加大(更新版)

(新增分析师评论和表格)

路透北京11月20日电---中国庞大的钢铁产能料抑制钢价回升力度.中钢协最新数据显示,中国11月上旬全国粗钢日产量环比上升1.6%至195.7万吨.

中联钢的分析师指出,数据与钢铁企业生产现状相符合,因为自9月中下旬以来主要钢材品种均有利润,尤其是11月份以来板材表现较强,利润更为可观,刺激了钢厂特别是以板材为主的钢厂生产积极性.

不过,产能释放过快料令9月开始的一波钢价上涨行情放慢脚步.

事实上,螺纹钢期货主力合约SRBK3显示,钢价自9月触底反弹,最高至每吨3,746元人民币,较9月初的底部上涨逾15%,而自10月下旬起螺纹钢期货价格基本进入盘整阶段,目前该合约报价仅较9月底部涨约9%,本周两天即已经下跌2.69%.

中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据称,11月上旬重点钢企粗钢日产量163.77万吨,环比增加7.8%,为7月下旬以来最高.

中国钢铁工业协会周三称,第四季度全国固定资产投资将显着增长,钢铁市场需求比前三季度会有回升,钢材需求疲软态势有所改观,但国内钢材价格继续保持回升态势的难度正在加大.[ID:nSB2099919]

以下是中钢协旬报公布的2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)

时间 日产量 旬环比(%)

11月1-10日 195.7 +1.6

10月21-31日 192.6 -3.7%

10月11-20日 199.9 +4.3%

10月1-10日 191.6 +4.0

9月20-30日 184.3 -0.7

9月11-20日 185.7 -2.01

9月1-10日 189.5 +1.2

8月21-31日 187.2 -3.0

8月11-20日 193.0 -2.0

8月1-10日 196.99 +1.1

7月21-31日 194.9 -2.2

7月11-20日 199.3 +1.8

7月1-10日 195.8 -0.4

6月21-30日 196.5 -0.3

6月11-20日 197.1 -1.4

6月1-10日 199.94 +2.03

5月21-31日 196.0 -3.9

5月11-20日 204.0 -0.3

5月1-10日 204.5 +0.5

4月21-30日 203.5 +1.5

4月11-20日 200.5 -1.3

4月1-10日 203.1 +7.4

3月21-31日 189.0 -1.5

3月11-20日 191.9 +1.1

3月1-10日 189.8 +13

2月21-29日 167.9 -1.2

2月11-20日 169.9 +0.2

2月1-10日 169.6* +1.3

1月21-31日 167.3 +0.2

1月11-20日 166.9 -1.3

1月1-10日 169.1 +3.9

注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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