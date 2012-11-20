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市场报道 | 2012年 11月 20日 星期二 12:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元升越1.2800,空头在欧盟会议前回补仓位

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* 欧元/美元扳回穆迪调降法国评级后录得的全部跌幅

* 空头回补仓位,以防欧盟财长同意向希腊支付援助金

* 欧元/美元一路到1.2825都有卖盘,1.2825/50之间夹杂有卖单和停止单.(完)

--编译 艾茂林;审校 王兴亚

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