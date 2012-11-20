〔新债招标〕中国国开"福娃债"中标利率多偏低,中期品种需求更佳(更新版)

(新增市场评论和细节)
* 国开五期债中标利率多偏低,一年品种尤甚
* 二级市场强势依旧,或吸引部分投机力量参与
* 三年和五年中期品种整体需求更佳
路透上海11月20日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标发行的45-49期固息债(市场俗称"福娃债"),中标利率多偏低.其中一年品种更是大幅低于市场预期,二级市场强势依旧,部分投机力量的参与或是推低短期品种利率的主因.
交易员并指出,相较而言,本次三年和五年两个品种的整体需求更佳,显示现阶段机构投资户可能更为青睐中期品种.
"总体来看需求还可以,一年的投的比较低,"北京一国有银行交易员称.
上海一银行交易员则谈到,从此前几次"福娃债"的发行情况看,一年品种的利率波动就偏大,目前资金面维持偏宽松状态,恰逢二级市场转暖,机构交易户的介入可能是推低中标利率的主要力量.
具体结果如下:
一年 三年 五年 七年 10年
中标利率 3.25% *3.8663% *4.0924% *4.2614% 4.39%
边际中标利率 -- 3.88% 4.10% 4.28% --
预期均值 3.34% 3.87% 4.12% 4.27% 4.37%
投标倍数 1.93 3.09 2.95 2.03 1.51
注: *表示为加权中标利率,本次发行中,三年、五年和七年期为美国式招标.
银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.3867%、3.8993%、4.1404%、4.3159%和4.3778%.
上述债券的具体条款如下:
第45-49期债
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发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
3/5/7年: 多种利率(美国式)招标方式
缴款日 11月22日
起息日 11月22日
分销期 11月21日-11月22日
上市日 一年:11月26日;
三年、五年、七年和10年:11月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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--发稿 边竞; 审校 张喜良