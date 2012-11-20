更正:《全球市场》亚股上扬,因寄望美国就财政悬崖达成妥协

(更正:因译文有误,内文倒数第五段改为"加税和节支",非"加息和节支")

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.6%,日经指数触及两个月高位

* 欧元下滑,此前穆迪下调法国Aaa评级

* 市场在美国长周末前倾向获利了结

* 日本央行按兵不动

路透东京11月20日电---亚洲股市周二走高,寄望美国国会就财政悬崖达成妥协;欧元下滑,此前穆迪调降法国Aaa评级,使投资者再次关注欧债危机带来的下行风险.

鉴于股票和大宗商品等风险资产过去两个交易日大涨,部分扳回上周深度跌幅,市场倾向于获利了结,感恩节假期周末前市场交投将可能清淡.

MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.6%,材料类股.MIAPJMT00PUS和科技类股.MIAPPJIT00PUS领涨.

科技股涨势带动韩国股市.KS11走高0.6%.香港股市.HSI亦涨0.8%.沪综指.SSEC跌0.1%,但远离周一所及2009年初以来最低.

日本股市.N225涨0.1%,连续第五个交易日上涨,稍早一度升至两个月新高.[.TCN]

美元兑一篮子主要货币.DXY持稳,脱离周五所及两个月高点81.455,并扶助抑制了大宗商品和黄金价格.原油价格周一跳涨近3%后,亦有所回落.

日本央行周二维持货币政策不变,符合预期.[ID:nSB2107721]

美元兑日圆JPY=跌0.2%报81.26,但仍持于周一所及的81.59日圆附近,后者为4月25日以来最高.

对冲基金公司Symphony Financial Partners的联合创立人David Baran表示,日股和日圆较其他亚洲资产更具吸引力,因为自2012年以来它们的价格一直处于波动区间下端,而且市场预期,下月的大选可能会产生一个要求日本央行采取更有力刺激政策的政府.

"仅从风险回报的观点来看,投资者在关注日本和日圆,"他表示.

美国股市周一攀升近2%,延续由上周五开始的涨势.标准普尔500指数.SPX收于200日移动均线上方,这是八个交易日中的首次.

美股上涨反映出投资人认为,美国料将达成协议,避免从明年1月开始增税减支6,000亿美元.这个"财政悬崖"正威胁着美国经济重回衰退.

另外,希腊有望取得资金维持偿债能力,这也提振了市场信心.不过穆迪周一将法国主权债信评级调降至Aa1,并保持负面展望,指称该国"经济前景恶化",给财政前景带来不确定性.

法国遭降级导致欧元兑美元EUR=在亚洲盘初下跌0.3%至1.2777美元,跌落周一触及的两周高点1.2810,也推低了交叉盘,例如欧元兑日圆EURJPY=跌0.2%、澳元兑日圆AUDJPY=下跌0.1%.欧元最新报1.2804美元.

"穆迪的消息肯定不是利多,不过市场反应似乎比较克制,"瑞银日本外汇主管Hiroshi Maeba说.他表示,美国感恩节假期来临之前,交投越来越清淡.

"从近期市场的涨势来看,市场在本周长周末之前料将是仓位调整状态,只要稍有上涨,就会出现获利了结."他说.

欧元区财长在周二稍晚召开的会上,料将初步批准向希腊发放440亿欧元紧急贷款.部长们还将讨论如何减少希腊债务,并再给该国两年时间助其实现财政目标.

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欲浏览中国FDI数据图表,请点选:(link.reuters.com/maf24t)

欲浏览美国联邦预算图表,请点选:(link.reuters.com/vyf93t)

欲浏览日本央行/美联储资产购买图表,请点选:(link.reuters.com/qyt65s)

欲浏览中东地区冲突地图,请点选:(link.reuters.com/gax93t)

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**尾部风险挥之不去**

欧洲股市周一从数月低点处反弹,录得10周以来最大单日涨幅,因迹象显示美国避免预算危机的谈判取得进展.

评级机构惠誉周一表示,美国跌落"财政悬崖"的话或引发经济衰退,推升失业率至10%上方.惠誉称,美国国会料不会允许这些加税和节支举措自动生效,因其"影响深远".此番评论响应了近期市场中的乐观情绪.[ID:nSB2107361]

但Westpac Securities资深汇率分析师Richard Franulovich在报告中表示,围绕"财政悬崖"和解的积极氛围很可能很容易就会失灵.同时,欧元区财长会议得出的成果可能也只是零敲碎打.

"从我们对财政悬崖和希腊危机的解读来看,我们仍认为风险资产力道将减退,"他说.

美国原油期货CLc1回落0.1%至每桶89.17美元,布兰特原油LCOc1则近持平于111.66美元.

中国商务部周二公布,今年1-10月全国实际使用外资(FDI)金额同比下降3.45%.但全年仍有望确保连续第三年超过1,000亿美元.此前公布的一系列10月经济数据暗示中国经济复苏升温.[ID:nSB2107729](完)