〔中国货币市场〕隔夜和七天利率均上涨,市场乐观预期有所收敛略偏谨慎

路透北京11月20日电---中国银行间资金市场周二早盘隔夜和七天加权利率CNREPO=CFXS双双上涨.市场人士表示,短期资金尚维持偏宽松状态,然因年内资金情况或不似先前市场预期那般乐观,市场情绪有所收敛,跨年末等较长期限资金供不应求.

"隔夜(资金)宽松,短期资金(11月)财政投放有帮助,涨是因为开高了,"上海一大型银行交易员称,"再长一点的资金会较前稍紧一点,大家还是比较谨慎的."

上述交易员进一步指出,公开市场操作和财政资金投放未来的节奏难以把握,10月外汇占款显示资金流入也不如之前所预期的那般乐观,故机构对偏长期资金的预期渐趋谨慎;无论是跨年末的资金,还是跨越春节的资金,均可见资金需求,但相应地供给偏少.

中国10月外汇占款净增额连续第二个月回升,但大幅低于市场预期,显示在管理层推动的国际收支平衡政策已显现效果,外汇整体供需正趋向于平衡.[ID:nSB2104531]

中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为,倾向于认为央行在未来仍会增加购汇力度,使得央行的外汇占款增量不大幅低于金融机构的外汇占款增量,流动性将继续改善,11月下旬资金面紧张的程度将弱于10月下旬.[ID:nSB2107741]

央行周二公开市场进行了1,140亿元人民币的逆回购操作.操作量虽较上周同期续减近四成,但与今日到期量基本持平,对资金面影响较为中性,延续了此前稳定市场流动性的操作意图.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2522 2.1619 +9.03

七天CN7DRP=CFXS 3.3507 3.196 +15.47

14天CN14DRP=CFXS 3.4497 3.4294 +2.03

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