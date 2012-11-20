〔中国汇市〕人民币早盘几钉牢涨停位,结汇盘沉重但成交清淡

* 人民币早盘几钉牢涨停位

* 中间价结束三日下跌后上扬

* 客盘结汇压力大,人民币强势未改

* 市场续洞察中间价走向

路透北京11月20日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘上涨,并几乎钉牢在涨停位,延续强势.中间价结束连续三天低开后反弹令市场结汇情绪更浓,但成交稀薄.市场人士强调,人民币强势的基本面并未改变,期待央行的态度.

交易员称,人民币兑美元上周五中止了此前连续13日触及涨停的势头,市场认为情况在改善,但现在看来没有趋势性的行情出来,结汇盘仍很重,而中间价亦忽高忽低,市场难以揣测央行的态度,央行亦没有出来干预的迹象.

"早上到现在没怎么脱离过涨停位,没什么交易,总的来说结汇很重,"上海一股份制银行交易员称.

北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.2297元,这一价位亦为今日1%的波幅区间上限,上日收报6.2345元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2926元,上日中间价为6.2975元.

上述交易员称,要么中间价很明显往上走,或者央行很明显地干预市场,否则市场只能回到之前这种持续涨停的状态.

另一家外资行的交易员称,前段时间看到一些大行在买美元,市场就猜测可能是央行干预,但最近又看到这些大行还在卖美元,央行的态度让市场很迷惑,"不知道央行的态度在哪里?"

交易员并称,若央行仍没有明显的干预举措,就要继续观察今后中间价可能释放出来的央行态度.

人民币兑美元上周五未再触涨停,一度令市场猜测人民币强势走升势头或逆转.但本周一,人民币再现以涨停位作收走势.人民币自7月底逆转此前贬值走势以来已累计升值逾2.6%,而9月之后人民币升值更是呈加速势头.

东京汇市欧元兑美元EUR=较美国周一尾盘下跌0.2%,至1.2785,从1.2765附近的日内低位小幅反弹.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3264/39,上日尾盘为6.3305.

北京时间12:10,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2265/05元,上一交易日尾盘报6.2320元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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