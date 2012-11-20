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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 12:36 BJT

〔标题新闻〕中海油为获准收购Nexen接受加拿大政府相关的管理层和雇员条件--报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N0900VD]

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