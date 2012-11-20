〔中国债市动态〕资金面预期稳定支撑利率债暖势,收益率短期或仍有下行空间

路透上海11月20日电---中国银行间债市周二早盘利率债收益率震荡走低;今日公开市场逆回购投放规模与到期量基本持平,机构对未来流动性预期稳定下,提振做多短券热情.

交易人士并称,此前穆迪下调法国债信评级,外资避险盘需求推动现券中长端走低,加之年内利率债供给压力渐行渐缓,料均对该类券种的收益率构成下行压力.

"早晨一年(期短券)就下的比较猛,所以福娃债招的也挺低的,毕竟大家会看二级水平."上海一大型银行交易员表示,"大家预期资金面还是不错的,所以(短债)比较敢拿."

中国央行周二公开市场进行了1,140亿元人民币的逆回购操作.操作量虽较上周同期续减近四成,但与今日到期量基本持平,对资金面影响较为中性,延续了此前稳定市场流动性的操作意图.[CN/MMTCN]

中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标发行的45-49期固息债(市场俗称"福娃债"),中标利率多偏低.其中一年品种更是大幅低于市场预期,二级市场强势依旧,部分投机力量的参与或是推低短期品种利率的主因.[ID:nSB2107925]

剩余期限约0.9095年的固息国债120019券最新报价对应收益率tCN120019=CFXM为2.8050%/2.7900%,上日尾盘为2.8350%/2.8250%.

穆迪投资服务公司周一称,将法国主权债信评级调降一个级距,从Aaa降至Aa1,指称该国"经济前景恶化",给财政前景带来不确定性.穆迪称,维持该国评级展望为负面,因其面临结构性挑战和"持续丧失竞争力".[FR-AAA-CMN](完)