更正:《日本央行焦点》央行维持货币政策不变,无视逐渐升温的政治压力

(更正:译文有误,第四段应为"以估量…新政府的政策",而非"以评估该如何匹配…新政府的政策")

* 日本央行警告称,经济将持续相对疲软

* 市场将看到,央行会如何应对独立性方面的忧虑

* 0715GMT后将获知央行总裁的讲话内容

* 市场押注12月放宽政策,央行权衡各种选择

路透东京11月20日电---日本央行周二维持货币政策稳定.尽管下任首相的有力竞争者呼吁实施"无限"宽松政策,但央行仍暂时按兵不动.

在12月16日的全国大选前,日本主要反对党领袖安倍晋三把日本央行推到了经济争论的中心.民调显示,安倍晋三所属政党将赢得大选,意味着他组建的政府会给央行施加更多放宽政策的压力.

安倍晋三甚至暗示有意修改日本央行法.评论家称此举意在钳制央行独立性,迫使其印钞为公共债务提供资金.日本的公共部门债务已是该国经济规模的两倍.

但日本央行周二结束两天的会议后,决定维持货币政策不变,以估量12月众议院大选后将组建的新政府的政策.市场此前就预期央行暂不会调整政策.

央行在声明中称,"日本央行将继续推行强有力的货币宽松政策,维持利率实际在零水准,并稳步增加资产购买计划余额的规模."央行还再次承诺维持超宽松货币政策,目标是达到1%的通胀率.

尽管日本央行担忧经济衰退的迹象,但其选择花更多时间来观察其9月和10月放宽政策的影响.这两次决议将资产购买规模扩大至91万亿(兆)日圆(1万亿美元),大体相当于日本一年的政府支出.

市场当前静待观察日本央行总裁白川方明在稍晚出席发布会时,如何应对升温的政治压力.

9月当季日本经济萎缩0.9%,鉴于当前季度面临的成长阻力,外界广泛预期日本经济已经滑入衰退.

日本央行维持经济当前些微疲软的评估不变,但警告称海外经济体持续疲软,令出口、产出和企业支出承压.

其还公布对前景略微悲观的看法,称经济"在恢复温和复苏之前,暂将保持疲软."10月时,央行称经济成长当前会保持持平.

**央行压力更大**

日本反对党自民党领袖安倍晋三曾呼吁日本央行采取更大胆的行动,包括"无限制宽松",将利率设在零或负值,并直接认购为公共开支融资而发行的债券.

安倍晋三的讲话打击日圆兑美元跌至近七个月低点,并提升了日本央行可能在大选后的12月19-20日会议上再次放宽政策的预期.

消息人士称,日本央行对购买公债等部分极端的要求可能不会让步,但央行在将政策利率基本调降至零以后,也在权衡公债购买计划之外的选项.[ID:nSB2102363]

日本央行2月时将通胀目标设为1%,今年迄今已四度扩大资产购买计划.安倍晋三曾提出将通胀目标设为2%或3%.

虽然面临政治压力,但日本央行的处境左右为难.推行超宽松政策使得流通中的纸币数量不断增加,商业银行存放在央行的存款余额达到44万亿日圆的纪录高位.

但10月银行放款余额仅较上年同期增长0.9%,表明央行额外释放的流动性尚未刺激企业与家庭信贷增长.

根据现有法律,日本央行具有独立制订货币政策的权力.但央行总裁、副总裁与审议委员均由政府提名,并需议会批准,意味着政府还是有能力左右货币政策方向.

日经新闻周二报导,自民党的竞选政见料包括寻求与日本央行更密切合作,以实现2%的通胀率,这其中可能包括修改日本央行法.[ID:nSB2107279]

政府的施压已频频推动日本央行放松政策,尤其是当日圆升值,便会出现要求放宽政策来缓和对出口冲击的声浪.

尽管安倍的言论帮助日股升高,因其激发外界对更强劲货币刺激举措的憧憬,但一些分析师表示他的要求是不切实际,他们怀疑安倍一旦上任是否还会坚持这样的看法.

许多分析师还警告这威胁到日本央行的独立性;换言之,迫使日本央行承销公债可能会引发债券收益率升高,因为会引发市场对于日本能否控制财政问题的疑虑.

日本媒体援引首相野田佳彦的话称,他反对迫使日本央行承销公债或修改央行法,因为这样做会与日本的财政改革努力背道而驰.(完)