〔路透基点〕宏华集团1.5亿美元境外贷款案今日启动--RLPC

路透香港11月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,全球协调人摩根士丹利今日将启动在香港上市的宏华集团1.5亿美元三年期境外贷款案.

根据消息人士,贷款利率将为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点.

银行受邀参与该贷款案,获得最高费用100个基点,基于2.35年的平均贷款期限,相当于综合收益约为428个基点.

所筹资金将用于资本支出及营运资本.

银行需要在12月末作出回复.

宏华集团是专业从事石油钻机、海洋工程及石油勘探开发装备的研究、设计、制造、总装成套的大型设备制造及钻井工程服务企业,是中国最大的石油钻机成套出口企业.

上个月,集团子公司宏华海洋油气装备(江苏)有限公司签署了一笔9亿元人民币(1.44亿美元)六年期贷款.该笔贷款支付的综合收益高于中国人行指标利率的100%,用于一项移动式起重机建设项目.(完)