〔路透基点〕宏华集团1.5亿美元境外贷款案今日启动--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,全球协调人摩根士丹利今日将启动在香港上市的宏华集团1.5亿美元三年期境外贷款案.
根据消息人士,贷款利率将为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点.
银行受邀参与该贷款案,获得最高费用100个基点,基于2.35年的平均贷款期限,相当于综合收益约为428个基点.
所筹资金将用于资本支出及营运资本.
银行需要在12月末作出回复.
宏华集团是专业从事石油钻机、海洋工程及石油勘探开发装备的研究、设计、制造、总装成套的大型设备制造及钻井工程服务企业,是中国最大的石油钻机成套出口企业.
上个月,集团子公司宏华海洋油气装备(江苏)有限公司签署了一笔9亿元人民币(1.44亿美元)六年期贷款.该笔贷款支付的综合收益高于中国人行指标利率的100%,用于一项移动式起重机建设项目.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。