俄罗斯指责美国在巴以冲突上阻挠联合国行动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Michelle Nichols
路透联合国11月19日电---俄罗斯周一指责美国阻挠联合国安理会采取行动谴责加沙地带以色列与巴勒斯坦冲突的升级，并称其他成员国也阻挠这一议题。
不过，美国表示，安理会不损害在开罗进行的撮合以色列和哈马斯停火的努力很重要。
安理会就发表关于巴以冲突的声明举行了激烈的闭门磋商，但外交人士称，关键问题是声明内容没有提到哈马斯对以色列发动的导弹袭击。以色列称，正是这些袭击才促使其对加沙的武装分子发动进攻。
安理会成员国正与各自政府就该声明草案进行沟通，但多位外交官表示，在周二早截止日期前不太可能达成协议。
俄罗斯驻联合国大使丘尔金表示，若无法达成协议，他将提出一个决议案，于周二进行投票，呼吁结束暴力活动，对地区和国际促成和平的努力表示支持。(完)
--编译：程芳 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。