主要国家经济指标预测--11月21日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月20日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 10月 -4.9% -10.3%
进口(较上年同期) -3.2% +4.1%
贸易收支(亿日圆) 逆差3,600 逆差5,586
11月21日(三)
0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 11月 0-9-0 0-9-0
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 40 107.3
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余6.2
1200 美国抵押贷款指数 11月16日当周 -- 864.9
再融资指数 -- 4,801.3
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月17日当周 41 43.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.375
续请失业金人数(万人) 11月10日当周 334.5 333.4
1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 51.0 51.0
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月终值 84.5 84.9
现况指数 90.6 91.3
预期指数 80.1 80.8
1500 美国领先指标 10月 +0.2% +0.6%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月16日当周 -- 125.4
2145 新西兰移民/短期访问者人数净变化 10月 -- -18.6%
永久性/长期移民人数净变化(人) -- +90
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0300 日本央行利率决议 0-0.1% --
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 持平 +0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差28.21 顺差23.445
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月17日当周 -0.3% --
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 89.4 84
建筑许可年率 86.6 86.5
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 -1.4% +0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月17日当周 +1.8% --
(完)
--整理 许娜/蔡美珍;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。