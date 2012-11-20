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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--11月21日****

路透11月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月20日(二)

2350 日本出口(较上年同期) 10月 -4.9% -10.3%

进口(较上年同期) -3.2% +4.1%

贸易收支(亿日圆) 逆差3,600 逆差5,586

11月21日(三)

0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 11月 0-9-0 0-9-0

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 40 107.3

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余6.2

1200 美国抵押贷款指数 11月16日当周 -- 864.9

再融资指数 -- 4,801.3

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月17日当周 41 43.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.375

续请失业金人数(万人) 11月10日当周 334.5 333.4

1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 51.0 51.0

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月终值 84.5 84.9

现况指数 90.6 91.3

预期指数 80.1 80.8

1500 美国领先指标 10月 +0.2% +0.6%

1530 美国ECRI一周领先指标 11月16日当周 -- 125.4

2145 新西兰移民/短期访问者人数净变化 10月 -- -18.6%

永久性/长期移民人数净变化(人) -- +90

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0300 日本央行利率决议 0-0.1% --

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 持平 +0.1%

(较上年同期) +1.5% +1.7%

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差28.21 顺差23.445

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月17日当周 -0.3% --

1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 89.4 84

建筑许可年率 86.6 86.5

1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 -1.4% +0.5%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月17日当周 +1.8% --

(完)

--整理 许娜/蔡美珍;审校 王冠中

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