版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 20日 星期二 13:54 BJT

〔标题新闻〕美国通用电气与福特汽车在替代燃料汽车应用和研究方面展开合作

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB00FSA]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐