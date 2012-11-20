〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元稍作喘息,关注欧盟会议

路透悉尼/惠灵顿11月20日电---澳元和新西兰元兑美元周二稍作喘息,而欧元挺过法国评级遭调降的冲击,市场人气受日内稍晚希腊达成救助协议的憧憬激励. 澳元兑美元AUD=D4持稳于1.0413美元,较周五所及三周低点1.0287上升1.3%. 该货币扳回了短暂降至1.0398的全部跌幅.此前澳洲央行公布的11月会议记录显示,该央行对降息持开放态度,这造成澳元短暂走低[ID:nSB2107431]