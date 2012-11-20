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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 13:53 BJT

《中国2012年经济指标各方预测值一览》--11月20日

央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金组织(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 康熙泽

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