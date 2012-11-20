奥巴马访问缅甸,呼吁深化民主和经济改革

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阳光11月19日电---奥巴马周一成为首位在任期间访问缅甸的美国总统。美国既赞扬了缅甸政府在摆脱军事统治方面取得的进步，同时也没忘记对其民主改革进程施压。
奥巴马在仰光会见了缅甸总统吴登盛和反对党领导人昂山素季。奥巴马在仰光受到民众的热烈欢迎。
奥巴马对记者表示：“我和吴登盛总统均认为，他正在推动的改革进程将促进缅甸的进步。”
“我知道，这只是漫长旅程的第一步，但我们认为，缅甸的民主改革和经济改革进程……会让这里出现难以置信的发展机遇。”
吴登盛回应道，缅美关系将“基于互相信任、互相尊重和互相理解”向前发展。
“我们还在缅甸的民主发展和人权提升方面取得共识，以使其符合国际标准。”
连任不到两周即展开东南亚之行的奥巴马旨在表明，随着伊拉克和阿富汗战争的收尾，他本人对美国重返亚洲战略所持的严肃态度。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。