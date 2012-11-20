奥巴马访问缅甸,呼吁深化民主和经济改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透阳光11月19日电---奥巴马周一成为首位在任期间访问缅甸的美国总统。美国既赞扬了缅甸政府在摆脱军事统治方面取得的进步，同时也没忘记对其民主改革进程施压。

奥巴马在仰光会见了缅甸总统吴登盛和反对党领导人昂山素季。奥巴马在仰光受到民众的热烈欢迎。

奥巴马对记者表示：“我和吴登盛总统均认为，他正在推动的改革进程将促进缅甸的进步。”

“我知道，这只是漫长旅程的第一步，但我们认为，缅甸的民主改革和经济改革进程……会让这里出现难以置信的发展机遇。”

吴登盛回应道，缅美关系将“基于互相信任、互相尊重和互相理解”向前发展。

“我们还在缅甸的民主发展和人权提升方面取得共识，以使其符合国际标准。”

连任不到两周即展开东南亚之行的奥巴马旨在表明，随着伊拉克和阿富汗战争的收尾，他本人对美国重返亚洲战略所持的严肃态度。（完）