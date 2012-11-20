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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 14:32 BJT

〔日本个股〕夏普计划裁员2,000名,有3,000名员工主动离职

路透东京11月20日电---处境艰难的日本电视机生产商夏普(6753.T)周二表示,有3,000名员工主动提前离职,远超出该公司计划的2,000名裁员削减成本目标.

夏普表示,10-12月当季因裁员成本将录得特别损失253亿日圆(3.12亿美元).(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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