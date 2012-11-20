〔日本股市〕结束四日连涨小幅收低,出口股遭获利了结(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透东京11月20日电---日本股市日经指数周二结束四日连涨小幅收低,投资人了结出口股获利;此前由于市场预期主要反对党将在下月选举中胜出,并施压央行扩大提出刺激举措,带动出口股大涨.
但跌势有限,因投资人转移至其他表现落后的电信及零售等类股.
日经指数.N225收盘小跌0.1%,至9,142.64点.该股指前四个交易日累计大涨5.7%,因日本自民党党首安倍晋三要求日本央行采取措施进一步刺激疲弱的经济,例如采取零利率或负利率.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。