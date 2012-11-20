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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 14:53 BJT

〔日本股市〕结束四日连涨小幅收低,出口股遭获利了结(更新版)

(新增更多细节)

路透东京11月20日电---日本股市日经指数周二结束四日连涨小幅收低,投资人了结出口股获利;此前由于市场预期主要反对党将在下月选举中胜出,并施压央行扩大提出刺激举措,带动出口股大涨.

但跌势有限,因投资人转移至其他表现落后的电信及零售等类股.

日经指数.N225收盘小跌0.1%,至9,142.64点.该股指前四个交易日累计大涨5.7%,因日本自民党党首安倍晋三要求日本央行采取措施进一步刺激疲弱的经济,例如采取零利率或负利率.

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