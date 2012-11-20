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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 15:11 BJT

〔东京汇市〕日圆兑美元盘旋在七个月低位附近,近期料仍承压

* 日本央行一如预期未推出额外宽松举措

* 日圆反应平淡,兑美元守在七个月低位附近

* 欧元下跌,此前穆迪调降法国评等

路透新加坡11月20日电---日圆兑美元周二徘徊在七个月低点附近,交易员称近期内可能持续承压,因日本政界要求更加积极货币宽松的呼声越发强烈.

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