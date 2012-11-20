《汇市简讯》欧洲开盘:交投迟缓,投资者静观一系列事件的发展

日本股市：日经指数触及14个月高点，受日圆走软及美股飙升提振
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
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* 欧元/美元下跌0.2%,澳元/美元持平,美元/日圆下滑0.2%.亚洲股市走坚.
* 受法国评级下调的拖累,欧元/美元一度触及1.2765的低点,之后有主权账户的买盘出现.
* 美元/日圆持稳,尽管日本央行按兵不动.
* 澳洲央行会议纪录意外提及料进一步放宽政策,但澳元未受影响.
* 市场关注事件包括:欧元集团会议,西班牙公债标售,贝南克讲话,以及澳洲央行的讲话声明. (完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
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路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间资金水位，明日一年期定存单得标利率可能持平或略低于