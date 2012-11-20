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市场报道 | 2012年 11月 20日 星期二 15:14 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:交投迟缓,投资者静观一系列事件的发展

0700GMT

* 欧元/美元下跌0.2%,澳元/美元持平,美元/日圆下滑0.2%.亚洲股市走坚.

* 受法国评级下调的拖累,欧元/美元一度触及1.2765的低点,之后有主权账户的买盘出现.

* 美元/日圆持稳,尽管日本央行按兵不动.

* 澳洲央行会议纪录意外提及料进一步放宽政策,但澳元未受影响.

* 市场关注事件包括:欧元集团会议,西班牙公债标售,贝南克讲话,以及澳洲央行的讲话声明. (完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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