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债券 | 2012年 11月 20日 星期二 15:26 BJT

〔欧元债市〕德债期货盘初小涨,法国评级遭降后市场气氛谨慎

路透伦敦11月20日电---德国公债期货周二盘初小幅上扬,因穆迪将法国主权债务评级调降至Aa1后,欧元区市场再次浮现谨慎气氛.

穆迪投资服务公司周一表示,将法国主权债务评级调降一个级距,从Aaa降为Aa1,因该国"经济前景恶化"导致财政前景不明朗.穆迪还称,维持法国负面的评级展望,由于该国面临结构性挑战,而且"竞争力持续减弱".[ID:nSB2107349]

虽然市场对此早有预期,但降级举动仍给市场带来一些谨慎气氛,推动欧元兑美元EUR=走低.

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