(重发)〔韩国汇市〕韩元兑美元受副财长言论提振升至14个月高位,公债下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以补齐产品代码) 路透首尔11月20日电---周二韩元兑美元KRW=在当地市场升至14个月高位,因韩国一高层决策者此前称,政府当前并没有规划放缓韩元升势的任何新措施. 本地市场韩元兑美元KRW=KFTC收报1,082.2,盘中一度升至1,081.0,为2011年9月9日以来最高.周一韩元兑美元在当地市场收报1,087.0. 韩元盘初开高,因寄望美国将能避免所谓的财政悬崖.在韩国企划财政部副部长申霁润发表评论后,韩元进一步上扬.申霁润周二表示,韩国并不认为目前市况需要新的监管措施来降低外资快速流入带来的风险.[ID:nSB2107581] 交易商表示,申霁润的评论引发境外市场人士更多的美元卖盘,他们怀疑在韩元触及日高后,韩国外汇当局干预市场以放缓韩元的升势. "即便原来谨慎的境外市场人士,也对申霁润的评论做出了回应,大力出脱美元."一外资银行交易员说. 当地决策官员曾表达担心韩元近日的强势,称那不符合该国疲弱的经济基本面. 外资周二买超韩股547亿韩元. 随着风险胃纳改善,韩债也下跌做收.
今日收盘价 上日收市价 ----------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,082.2 1,087.0 日圆/韩元JPYKRW=R 13.2997/3128 13.3674/764 韩国公债期货KTBc1* 106.19 106.22 五年期公债收益率 2.87% 2.86% 三年期公债收益率 2.80% 2.79% 韩国综合股价指数.KS11 1,890.18 1,878.10 ----------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价KTBc1. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完) --编译 田建华/张若琪;审校 隋芬/侯向明 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。