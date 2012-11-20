(重发)〔韩国汇市〕韩元兑美元受副财长言论提振升至14个月高位,公债下跌

(重发以补齐产品代码) 路透首尔11月20日电---周二韩元兑美元KRW=在当地市场升至14个月高位,因韩国一高层决策者此前称,政府当前并没有规划放缓韩元升势的任何新措施. 本地市场韩元兑美元KRW=KFTC收报1,082.2,盘中一度升至1,081.0,为2011年9月9日以来最高.周一韩元兑美元在当地市场收报1,087.0. 韩元盘初开高,因寄望美国将能避免所谓的财政悬崖.在韩国企划财政部副部长申霁润发表评论后,韩元进一步上扬.申霁润周二表示,韩国并不认为目前市况需要新的监管措施来降低外资快速流入带来的风险.[ID:nSB2107581] 交易商表示,申霁润的评论引发境外市场人士更多的美元卖盘,他们怀疑在韩元触及日高后,韩国外汇当局干预市场以放缓韩元的升势. "即便原来谨慎的境外市场人士,也对申霁润的评论做出了回应,大力出脱美元."一外资银行交易员说. 当地决策官员曾表达担心韩元近日的强势,称那不符合该国疲弱的经济基本面. 外资周二买超韩股547亿韩元. 随着风险胃纳改善,韩债也下跌做收.