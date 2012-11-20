〔表格〕外资在韩国股市买超548亿韩元,此前连续八日卖超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔11月20日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超548亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月20日 54.8 51.3 -127.2
11月19日 -131.4 166.6 -38.8
11月16日 -133.7 167.9 -38.5
11月15日 -257.7 182.6 31.6
11月14日 -70.5 103.8 -45.0
11月13日 -476.0 -17.5 9.6
11月12日 -155.1 104.8 36.9
11月 9日 -265.0 59.1 189.1
11月 8日 -117.8 -301.2 400.6
11月 7日 132.9 -33.0 -106.6
11月 6日 3.8 164.3 -167.0
11月 5日 -52.8 -11.2 72.0
11月 2日 141.0 401.7 -197.1
11月 1日 208.8 -381.8 162.3
10月31日 -40.3 214.5 -165.7
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本月以来 -643.0 657.5 182.0
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今年以来 13,761.5 2,684.7 -10,895.2
------------------------------------------------- (完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。