《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值3.11%,接近或略低于二级

* 招标品种: 财政部今年第14期五年固息国债续发

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周三(21日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.07%-3.15%

* 预测均值: 3.11%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月20日电---中国财政部周三将招标续发今年第14期五年固息国债.路透调查显示,近来现券整体走势转强,乐观情绪也感染了一级市场,新债需求大多稳中显旺.预计明日续发国债将延续这一局面,中标收益率接近或略低于二级市场,预测均值为3.11%.

市场人士并指出,中期国债需求仍主要以配置需求为主,在短期市场氛围不错的情况下,不排除有投机力量参与进来,但力度估计较为有限,且多以博边际为主要目的.

"(五年国债)这个期限主要是些股份制和中小机构偏爱的,最近农联社、城商行也是有需求的,个人觉得应该就在二级水平吧,3.10%附近,"北京一银行交易员称.

北京一券商分析师认为,近期资金面维持较为宽松的状态,亦有利于中短期债的需求.

国家开发银行[CHDB.UL]周二招标发行的45-49期固息债(市场俗称"福娃债"),中标利率多偏低.其中三年和五年两个品种的整体需求更佳,显示现阶段机构投资户可能更为青睐中期品种.[ID:nSB2107925]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率为3.1259%.二级市场上,剩余期限约4.74年的120014券CN120014=CFXM最新报价收益率为3.12%/3.0950%.

本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与14期国债相同.从2012年8月16日开始计息,票面利率2.95%.

该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,甲类成员有权追加当期国债.

该续发债11月22日开始续发行,11月26日续发行结束.续发行部分从11月28日起与原发行部分合并上市交易.(完)