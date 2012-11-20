《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值3.11%,接近或略低于二级

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 财政部今年第14期五年固息国债续发
* 招标金额: 260亿元人民币
* 招标时间: 周三(21日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.07%-3.15%
* 预测均值: 3.11%(按各家机构预测值平均)
路透上海11月20日电---中国财政部周三将招标续发今年第14期五年固息国债.路透调查显示,近来现券整体走势转强,乐观情绪也感染了一级市场,新债需求大多稳中显旺.预计明日续发国债将延续这一局面,中标收益率接近或略低于二级市场,预测均值为3.11%.
市场人士并指出,中期国债需求仍主要以配置需求为主,在短期市场氛围不错的情况下,不排除有投机力量参与进来,但力度估计较为有限,且多以博边际为主要目的.
"(五年国债)这个期限主要是些股份制和中小机构偏爱的,最近农联社、城商行也是有需求的,个人觉得应该就在二级水平吧,3.10%附近,"北京一银行交易员称.
北京一券商分析师认为,近期资金面维持较为宽松的状态,亦有利于中短期债的需求.
国家开发银行[CHDB.UL]周二招标发行的45-49期固息债(市场俗称"福娃债"),中标利率多偏低.其中三年和五年两个品种的整体需求更佳,显示现阶段机构投资户可能更为青睐中期品种.[ID:nSB2107925]
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率为3.1259%.二级市场上,剩余期限约4.74年的120014券CN120014=CFXM最新报价收益率为3.12%/3.0950%.
本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与14期国债相同.从2012年8月16日开始计息,票面利率2.95%.
该续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.将全部进行竞争性招标,甲类成员有权追加当期国债.
该续发债11月22日开始续发行,11月26日续发行结束.续发行部分从11月28日起与原发行部分合并上市交易.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。