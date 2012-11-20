〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

日本股市：日经指数触及14个月高点，受日圆走软及美股飙升提振
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nST0568509]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB2035417]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB8536501]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0568513]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nSB2093185]
〔背景资料〕台湾指标利率自2001年以来变动一览....................[ID:nST0555235]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN]
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--整理 高琦
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间资金水位，明日一年期定存单得标利率可能持平或略低于