版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 15:53 BJT

〔日本经济〕在日本寻求3%的通胀目标是不现实的--央行总裁白川方明

路透东京11月20日电---日本央行总裁白川方明周二表示:

* 希望公众尊重日本央行的独立性

* 在日本寻求3%的通胀目标是不现实的

* 从历史来看,保持央行独立性很重要

* 日本央行已经在大量购买日本公债

* 没有必要在展望报告中改变经济评估

* 日本央行购买公债可能会导致无节制印钞

* 日本经济仍处于复苏轨道,因海外经济体料将回升

* 随着海外经济体的复苏,日本国内需求可能改善

* 设定负利率可能使银行不愿在市场操作中向日本央行寻求资金

* 必须关注中日紧张局势的影响是否恶化

* 若日本央行的购债被解读为债务货币化,债券收益率就可能跳升并损及经济

* 日本央行将继续设法重振经济,但加强经济潜能的结构性改革也非常重要

* 任何有关修改日本央行法的讨论都必须谨慎缓步行事.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐