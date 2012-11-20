〔日本经济〕在日本寻求3%的通胀目标是不现实的--央行总裁白川方明

韩国企业：乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透东京11月20日电---日本央行总裁白川方明周二表示:
* 希望公众尊重日本央行的独立性
* 在日本寻求3%的通胀目标是不现实的
* 从历史来看,保持央行独立性很重要
* 日本央行已经在大量购买日本公债
* 没有必要在展望报告中改变经济评估
* 日本央行购买公债可能会导致无节制印钞
* 日本经济仍处于复苏轨道,因海外经济体料将回升
* 随着海外经济体的复苏,日本国内需求可能改善
* 设定负利率可能使银行不愿在市场操作中向日本央行寻求资金
* 必须关注中日紧张局势的影响是否恶化
* 若日本央行的购债被解读为债务货币化,债券收益率就可能跳升并损及经济
* 日本央行将继续设法重振经济,但加强经济潜能的结构性改革也非常重要
* 任何有关修改日本央行法的讨论都必须谨慎缓步行事.(完)
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至