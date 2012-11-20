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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 15:37 BJT

〔全球金市〕金价持稳,中东冲突与美国解决财政问题的憧憬提供支撑

路透新加坡11月20日电---金价周二持稳,受美国将解决财政问题的憧憬及中东冲突的支撑,但法国评级遭下调引发的美元走强,对金市形成冲击.金价上日录得两周来最大单日涨幅.

金融市场过去两日的人气已经有所改善,之前美国国会议员表达出有信心达成协议,以避免2013年初增税和节支措施自动生效.这些措施生效可能引发又一场经济衰退.

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