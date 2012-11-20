〔日本债市〕指标公债价格持稳,此前央行会议未推出新的货币宽松政策

路透东京11月20日电---周二日本指标公债价格持稳.此前日本央行一如预期,没有推出新的货币宽松政策.公债收益率(殖利率)曲线趋平,因投资者逢低买入近期受创的超长期公债. 日本央行周二维持货币政策稳定.尽管下任首相的有力竞争者呼吁实施"无限"宽松政策,但央行仍暂时按兵不动.[ID:nSB2107995]