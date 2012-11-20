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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 16:10 BJT

〔法国评等〕穆迪称若法国不能推行改革方案,则可能进一步下调其评级

路透巴黎11月20日电---评等机构穆迪的高级分析师表示,如果法国社会党领导的政府不能推行此前宣布的改革方案,则穆迪可能在未来进一步下调法国主权债信评级.

穆迪周一将法国评级从最高级别Aaa调降一个级距至Aa1.[ID:nSB2107349]

穆迪内部主管法国评级的主要分析师Dietmar Hornung称,"如果法国经济前景恶化,或者在执行已宣布的改革措施方面碰到困难,则可能进一步下调该国评级."(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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