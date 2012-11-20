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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 15:56 BJT

〔金属期市〕LME期铜自两周高位回落,预计希腊可获得新一笔援助金

路透新加坡11月20日电---伦敦期铜周二从上日触及的两周高位小幅回落.希腊料将获得新一笔援助款,该预期提振了风险偏好,缓解对金属需求的担忧.

期铜周一录得9月以来的最大单日涨幅,因有消息称希腊料可获得440亿欧元的紧急援助贷款,从而提振欧元/美元走势并引发空头回补.

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