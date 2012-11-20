〔中国债市〕利率互换小幅上涨,政策放宽预期减弱抑制追随现券热情

路透上海11月20日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二小幅上涨.中国经济企稳势头,令市场对未来政策再度放宽的预期不断减弱,同时因缺少类似现券市场中的配置因素推动,IRS未能追随近日来现券的持续暖意,二者走势稍有背离.

北京一银行交易员认为,从中国经济走势来看,货币政策持稳预期比较浓厚,进一步宽松可能性在不断减弱.因此IRS"找不到跌的理由."

他解释说,就其理解,现券市场近来暖势主要还是年末前配置行情推动.因此收益率的下跌,并不代表着对债市基本面的判断出现改变,"现券的投资户配置只看绝对收益率,反正都得买,只要符合考核,差不多买了就得."

自上周后半段起,银行间债市现券暖意初现.今日早盘利率债收益率亦震荡走低.今日公开市场逆回购投放规模与到期量基本持平,机构对未来流动性预期稳定下,提振做多短券热情.[CN/CN]

他的看法得到了上海另一银行交易员的认同.后者并指出,受公开市场逆回购长期持平支撑,二级市场七天期回购利率近来多徘徊在3%-3.5%间.资金利率的稳定预期不改,IRS向下空间仍旧受限.

银行间资金市场中,七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率最新报在3.35%附近,基本与公开市场七天期逆回购中标利率持平.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.2767/3.4000 3.2007/3.2921 3.3057/3.4000 3.4200/3.5157 3.3840/3.7140

周一 3.2600/3.3600 3.1710/3.2680 3.2800/3.3780 3.3920/3.4880 3.3675/3.7050

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变动 +0.0167/+0.0400 +0.0297/+0.0241 +0.0257/+0.0220 +0.0280/+0.0277 +0.0165/+0.0090

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)