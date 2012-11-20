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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 17:20 BJT

〔澳洲央行〕认为矿业荣景结束的说法有些"夸大其词"--总裁史蒂文斯

路透墨尔本11月20日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示:

* 有关矿业荣景终结的说法有些"夸大其词"

* 对铁矿石来说下一阶段的繁荣已经开始,对天然气来说可能还要一段时间

* 贸易条件已经触顶,到年底时可能下跌15%

* 最新通胀数据略偏高,但不构成严重问题

* 澳洲央行委员会认为,随着时间推移可能需要进一步放松政策

* 中国经济放缓程度超过了一年前预期的情况

* 预计国内消费将与收入保持一道增长

* 鉴于贸易条件一年前就已触顶,澳元汇率仍如此之高很让人意外.(完)

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