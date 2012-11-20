〔澳洲央行〕认为矿业荣景结束的说法有些"夸大其词"--总裁史蒂文斯

韩国企业：乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透墨尔本11月20日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示:
* 有关矿业荣景终结的说法有些"夸大其词"
* 对铁矿石来说下一阶段的繁荣已经开始,对天然气来说可能还要一段时间
* 贸易条件已经触顶,到年底时可能下跌15%
* 最新通胀数据略偏高,但不构成严重问题
* 澳洲央行委员会认为,随着时间推移可能需要进一步放松政策
* 中国经济放缓程度超过了一年前预期的情况
* 预计国内消费将与收入保持一道增长
* 鉴于贸易条件一年前就已触顶,澳元汇率仍如此之高很让人意外.(完)
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至