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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 16:49 BJT

〔中国金属〕保税仓库铜库存触及100万吨附近的纪录高位--交易商

路透香港11月20日电---交易商周二指出,中国保税仓库铜库存上周尾段触及100万吨上方的纪录高位,年底以前料进一步增加,因内需疲弱.

数位交易商估计,目前上海和广东的保税仓精炼阴极铜库存约有104万吨.但另一位交易商称库存为90万吨.

中国未就库存公布官方数据.(完)

--编译 艾茂林;审校 李春喜 张明钧

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