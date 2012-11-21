《焦点人物》安倍晋三会俯首于现实主义吗？

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月15日电---五年前，安倍晋三就任日本首相不久后便辞职，他的内阁被打上民族主义倾向、外交政策务实及丑闻缠身的印记。如今，他正在为重登首相宝座加紧准备。

58岁的安倍晋三可能再次出任日本首相，这不仅令外界担心本已降温的中日关系将进一步恶化，而日本央行也将面临政治压力。他近日曾敦促日本央行采取诸如负利率等异常措施，来帮助日本经济摆脱衰退。这样的政策建议导致日圆一度走软。

纽约哥伦比亚大学政治学教授柯蒂斯（Gerry Curtis）称：“除了希望他（安倍晋三）能做得更好外，我们还能干什么呢？”他还补充说，鉴于安倍晋三是作为自民党总裁再次掌权，因此鲜有理由对他抱乐观态度。

“我们希望他再次担任首相后，现实主义会战胜理想主义。”

2006年9月，身为民族主义者的安倍晋三就任成为日本二战后最年轻的首相。此后，他的内阁丑闻不断，自民党在参议院选举中惨败，同时又逢日本支持阿富汗战争引发危机，导致他在上任仅一年后就以健康原因突然辞职。

今年9月，安倍晋三意外复出，在自民党总裁竞选中获胜，身处可能出任首相的要位，而外界亦普遍预测，如果自民党能在众议院选举中获得多数席位，他则有望再次成为日本首相。自民党曾统治日本半个多世纪，该党若在下月的众议院选举中获胜，则会在时隔仅三年后再次大权在握。日本现任首相野田佳彦已宣布，将在12月16日举行众议院选举。

安倍晋三当选自民党总裁后，曾前往靖国神社参拜，并就中日钓鱼岛争端发表强硬措辞，还再次呼吁放宽宪法对日本自卫队的限制。

在经济方面，他呼吁日本央行采取极端措施帮助日本经济摆脱持续数年的通缩，比如大肆印钞、调降利率至负水平等措施。

民调结果显示，自民党的支持率领先于野田佳彦所在的民主党。日本放送协会（NHK）公共电视台进行的调查显示，28%的受访选民认为安倍晋三是日本下任首相的“最佳人选”，野田佳彦的支持率则只有16%，而51%的受访选民认为他们两人均不适合担任首相。

**现实主义对战民族主义**

可以肯定的是，安倍晋三在首个首相任期中曾因修补中日关系而赢得赞誉。一些权威人士和政治学家认为，他这次也会变得务实，以避免扩大中日之间的摩擦。

独立政治评论人士Atsuo Ito称：“他（安倍晋三）是个鹰派人物，但若成为首相，他必定会转变立场，变得更为现实。”

安倍晋三近期曾表示，在岛屿争端上“没有谈判的余地”，但也补充说与中国保持战略关系和经济合作十分重要。

金融专家认为，安倍晋三可能会将复苏经济摆在首位，其次才会着手应对严重的金融问题，甚至可能押后提高消费税，而此举可能导致日本的信用评级被调降，刺激日本公债收益率上升。

安倍晋三对日本央行提出口头批评，希望该行通过大肆印钞将通胀目标提高到3%，这较日本当前的通胀目标高出三倍。

NLI Research Institute首席经济学家Koichi Haji称，“安倍晋三如何选择日本央行的新总裁，将是他如何（向央行）施压最具象征性意义的代表。”（完）