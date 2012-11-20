〔中国金融〕新资本监管标准不会削弱银行对实体经济的支持--银监会官员

路透北京11月20日电—中国银监会副主席王兆星周二表示,中国银行业新的资本监管标准在有关风险系数的安排方面,充分考虑了银行业自身对实体经济需要的支持,将不会削弱和影响对实体经济的支持.

他在北京举行的一个金融论坛上称,中国银行业不可能再继续保持过去那样快速的贷款增长、快速的资本积累、高速的盈利增长模式,必须要借助资本约束的强化,借助风险管理要求的强化,来推动转变发展方式,优化资产结构,以面对当前的经济增长放缓.

"(中国银行业)面对市场化、面对着资金脱媒、面临着利差缩小和盈利减速.这些新的挑战要求银行必须要转变自己的发展,业务发展结构,在创新中实现可持续发展,提高自己的核心竞争力."王兆星说.

他并表示,中国银行业新的资本监管标准,将推动商业银行充分地学习、借鉴、吸收和把握最先进的风险管理理念和方法,进而提升中国银行业风险管理的水平,提升国际竞争力.

被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%.

王兆星并称,虽然美国和欧盟相继宣布将推迟巴塞尔Ⅲ标准,但中国的金融监管当局应不会受影响，或将坚定不移地来实施新的国际标准.

新版中国"商业银行资本管理办法(试行)"此前几经修改,终于通过国务院审议,并定于2013年1月1日开始实施.[ID:nSB1591556](完)