〔中国金融〕新资本监管标准不会削弱银行对实体经济的支持--银监会官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月20日电—中国银监会副主席王兆星周二表示,中国银行业新的资本监管标准在有关风险系数的安排方面,充分考虑了银行业自身对实体经济需要的支持,将不会削弱和影响对实体经济的支持.
他在北京举行的一个金融论坛上称,中国银行业不可能再继续保持过去那样快速的贷款增长、快速的资本积累、高速的盈利增长模式,必须要借助资本约束的强化,借助风险管理要求的强化,来推动转变发展方式,优化资产结构,以面对当前的经济增长放缓.
"(中国银行业)面对市场化、面对着资金脱媒、面临着利差缩小和盈利减速.这些新的挑战要求银行必须要转变自己的发展,业务发展结构,在创新中实现可持续发展,提高自己的核心竞争力."王兆星说.
他并表示,中国银行业新的资本监管标准,将推动商业银行充分地学习、借鉴、吸收和把握最先进的风险管理理念和方法,进而提升中国银行业风险管理的水平,提升国际竞争力.
被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%.
王兆星并称,虽然美国和欧盟相继宣布将推迟巴塞尔Ⅲ标准,但中国的金融监管当局应不会受影响，或将坚定不移地来实施新的国际标准.
新版中国"商业银行资本管理办法(试行)"此前几经修改,终于通过国务院审议,并定于2013年1月1日开始实施.[ID:nSB1591556](完)
--发稿 谢衡; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。