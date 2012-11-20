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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 17:15 BJT

〔全球金属〕LME铝库存增至纪录高位517万吨

路透伦敦11月20日电---伦敦金属交易所(LME)铝库存周二升至纪录高位5,172,500吨,铝市目前面临结构性供应过剩问题.

LME数据显示,铝库存MALSTX-TOTAL净增65,200吨,最新库存超越2月20日创下的原纪录高位5,125,800吨.(完)

--编译 蔡美珍;审校

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