〔中国政治〕新晋中央政治局常委俞正声不再兼上海市委书记,由韩正兼任

韩国企业：乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透北京11月20日电---中国高层的人事变动继续紧锣密鼓地展开,中共中央最新决定,新晋升的中央政治局常委俞正声不再兼任上海市委书记、常委、委员职务;由上海市长韩正兼任上海市委书记.
新华社周二并报导,新当选的中央政治局委员孙政才也不再兼任吉林省委书记、常委、委员职务,稍早已宣布由其出任重庆市委书记,接替张德江的重庆市委书记、常委、委员职务.
俞正声现年67岁,是此次当选十八届中央政治局常委的七个常委中最年长者;而孙政才现年49岁,曾担任农业部部长职务,他和胡春华是十八届选举出的25名中央政治局委员中最年轻的两位.
中国周一已公布两个高层职务的变动,由孟建柱接替周永康担任中央政法委书记,赵乐际接替李源潮任中央组织部部长.
孟建柱和赵乐际均为新当选的25名中共中央政治局委员之一.
于14日闭幕的中国共产党第十八次全国代表大会,选出习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽七人为中央政治局常委,并选出了中央政治局委员.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至