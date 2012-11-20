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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 17:57 BJT

〔中港股市〕港股收低,沪综指收于近两个月低点

* 恒指跌0.1%,恒生国企指数跌0.6%,沪深300指数跌0.5%

* 上海A股成交量创逾四年新低

路透香港11月20日电---中国股市周二在清淡交投中下跌,拖累香港股市下行,此前数据显示外商对中国直接投资连续第10个月减少,且中国大型消费公司发布疲软财报.

恒生指数.HSI收低0.2%至21,228.3点,恒生国企指数.HSCE跌0.6%.两支股指为三个交易日以来首次收跌.

沪深300指数.CSI300连跌第四日,下滑0.5%至2009年3月以来最低收位.沪综指.SSEC收报2,008.923点,跌8.059点,或0.40%.

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