〔中国债市〕现券收益率曲线趋陡,美财政悬崖解决期许修正机构悲观预期

路透北京11月20日电--中国银行间债市周二现券收益率曲线趋陡峭.市场人士表示,美国财政悬崖有望达成妥协的正面基调利好亚洲股市,外资盘随之修正着其悲观的海外预期,进而沽出中长期国债等券种.

"长(利率)债收益率往上,下午外资有抛盘,之前他们对海外经济太悲观,现在算修正走势,"上海一大型银行交易员称.

他进一步指出,年末至明年初利率新债供应有限,当前资金面维持宽松状况,均利好现券,不过预计现券收益率下行空间已有限.因外资客盘做多的兴趣在消减;同时,IRS涨幅更大,可能会传导施压至现券市场,降低投资盘介入的动力.

低等级高票息债近期受到机构的青睐.广东一大型券商投资经理称,资金面和理财类配置需求尚在支撑此类债的行情,然从绝对收益率看,当前此类债信用利差渐小,他本身加大配置力度的动力不足.

中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二小幅上涨.中国经济企稳势头,令市场对未来政策再度放宽的预期不断减弱.[MMT/DRVCN]

亚洲股市周二走高,寄望美国国会就财政悬崖达成妥协.[ID:nSB2107953]

剩余期限约9.76年的固息国债120015券最新报价对应收益率CN120015=CFXM为3.5100%/3.4988%,上日尾盘为3.4988%/3.4901%;剩余期限约1.30年的固息国债110007券最新报价对应收益率CN110007=CFXM为2.95%/2.90%,上日尾盘为2.98%/2.93%;由此可见,国债收益率曲线在变陡.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2543 3.3464

上日 2.1619 3.1960

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9410/2.8860

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8990/2.8400

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3620/3.2920(完)

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