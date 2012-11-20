〔中国债市〕现券收益率曲线趋陡,美财政悬崖解决期许修正机构悲观预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月20日电--中国银行间债市周二现券收益率曲线趋陡峭.市场人士表示,美国财政悬崖有望达成妥协的正面基调利好亚洲股市,外资盘随之修正着其悲观的海外预期,进而沽出中长期国债等券种.
"长(利率)债收益率往上,下午外资有抛盘,之前他们对海外经济太悲观,现在算修正走势,"上海一大型银行交易员称.
他进一步指出,年末至明年初利率新债供应有限,当前资金面维持宽松状况,均利好现券,不过预计现券收益率下行空间已有限.因外资客盘做多的兴趣在消减;同时,IRS涨幅更大,可能会传导施压至现券市场,降低投资盘介入的动力.
低等级高票息债近期受到机构的青睐.广东一大型券商投资经理称,资金面和理财类配置需求尚在支撑此类债的行情,然从绝对收益率看,当前此类债信用利差渐小,他本身加大配置力度的动力不足.
中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二小幅上涨.中国经济企稳势头,令市场对未来政策再度放宽的预期不断减弱.[MMT/DRVCN]
亚洲股市周二走高,寄望美国国会就财政悬崖达成妥协.[ID:nSB2107953]
剩余期限约9.76年的固息国债120015券最新报价对应收益率CN120015=CFXM为3.5100%/3.4988%,上日尾盘为3.4988%/3.4901%;剩余期限约1.30年的固息国债110007券最新报价对应收益率CN110007=CFXM为2.95%/2.90%,上日尾盘为2.98%/2.93%;由此可见,国债收益率曲线在变陡.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.2543 3.3464
上日 2.1619 3.1960
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9410/2.8860
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8990/2.8400
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3620/3.2920(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。