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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 18:17 BJT

〔澳元汇率〕澳洲央行总裁史蒂文斯认为澳元汇率有点偏高

路透墨尔本11月20日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示,澳元汇率有点偏高,而且一直保持着韧性令人意外.(完)

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