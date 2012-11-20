《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月20日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国铝业 150 15 6 11/21簿记建档 中国银行 AAA 11/22 11/23 ( 601600.SS )( 2600.HK ) 兴业银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================ *河南天冠集团 6 3 12 11/23簿记建档 中信银行 AA- 11/27 11/28 ============================================================================================ *安徽天大企业 8.6 3.5 12 11/27簿记建档 浦发银行 A+ 11/29 11/30 集团 ============================================================================================ *北方联合电力 20 10 12 11/27簿记建档 中信银行 AA+ 11/29 11/30 公司 国开行 ============================================================================================ *重庆化医控股 40 10 12 11/27簿记建档 光大银行 AA+ 11/28 11/29 集团 兴业银行 ============================================================================================ *电信科学技术 8 8 12 11/27簿记建档 北京银行 AA+ 11/28 11/29 研究院 ============================================================================================ 厦门翔业集团 10 5 12 11/22簿记建档 中金公司 AA+ 11/26 11/27 建设银行 ============================================================================================ 武汉新港建设 12 4 12 11/22簿记建档 浦发银行 AA 11/26 11/27 投资开发集团 广发银行 ============================================================================================ 北京国有资本 200 25 12 11/22薄记建档 中国银行 AAA 11/23 11/26 管理中心 ============================================================================================ 三亚凤凰机场 10 5 12 11/22薄记建档 光大银行 AA 11/23 11/26 ============================================================================================ 中国中冶 40 40 12 11/22薄记建档 工商银行 AAA 11/23 11/26 ( 1618.HK )( 601618.SS ) 进出口行 ============================================================================================ 广西北部湾 5 5 12 11/23薄记建档 建设银行 AA+ 11/26 11/27 港务集团 ============================================================================================ 福建漳龙实业 21 5 12 11/26簿记建档 兴业银行 AA 11/27 11/28 公司 光大银行 ============================================================================================ 明星电缆 6 3 12 11/26簿记建档 上海银行 A+ 11/27 11/28 ( 603333.SS ) ============================================================================================ 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================================ *上海临港经济 17 10 5 11/27薄记建档 建设银行 AA 11/28 11/29 发展集团 ================================================================================================ *江阴兴澄特种 23 2 5 11/27薄记建档 中国银行 AA 11/28 11/29 钢铁公司 农业银行 ================================================================================================ *中国城市建设 20 10 5 11/27薄记建档 光大银行 AA+ 11/28 11/29 控股集团 ================================================================================================ *广州凯得 16 16 5 11/27薄记建档 光大银行 AA+ 11/28 11/29 控股公司 ================================================================================================ 厦门翔业 9 4 3 11/21薄记建档 建设银行 AA+ 11/22 11/23 ================================================================================================ 铜陵有色 50 20 5 11/21薄记建档 农业银行 AA+ 11/23 11/26 金属集团 ================================================================================================ 江苏国泰 6 3 3 11/21薄记建档 中信银行 AA 11/23 11/26 ( 002091.SZ ) ================================================================================================ 正邦集团 3 3 3 11/22薄记建档 北京银行 AA- 11/23 11/26 ================================================================================================ 柳州市投资控股 10 5 5 11/22薄记建档 民生银行 AA 11/23 11/26 ================================================================================================ 南方电网 50 50 3 11/23薄记建档 农业银行 AAA 11/26 11/27 中金公司 ================================================================================================ 福建交通 10 5 5 11/23薄记建档 交通银行 AA 11/26 11/27 运输集团 ================================================================================================ 山东海力化工 6 3 2 11/23薄记建档 建设银行 AA- 11/26 11/27 ================================================================================================ 同方股份 7 7 3 11/26簿记建档 中信银行 AA+ 11/27 11/28 ( 600100.SS ) 国开行 ================================================================================================ 浙江省交通投资 24 24 10 11/26簿记建档 交通银行 AAA 11/27 11/28 集团 ================================================================================================ 国家电网公司 200 200 5 11/26簿记建档