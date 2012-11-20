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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 17:54 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月20日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
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*中国铝业      150       15        6    11/21簿记建档 中国银行    AAA      11/22     11/23
(601600.SS)(2600.HK)                                  兴业银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*河南天冠集团   6        3        12     11/23簿记建档  中信银行    AA-    11/27     11/28                                                        
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*安徽天大企业   8.6      3.5      12     11/27簿记建档  浦发银行     A+    11/29     11/30 
集团
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*北方联合电力  20       10        12     11/27簿记建档  中信银行    AA+    11/29     11/30
公司                                                    国开行
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*重庆化医控股  40       10        12     11/27簿记建档  光大银行    AA+    11/28     11/29
集团                                                    兴业银行
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*电信科学技术   8        8        12     11/27簿记建档  北京银行    AA+    11/28     11/29
研究院
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厦门翔业集团   10        5        12     11/22簿记建档  中金公司    AA+    11/26     11/27
                                                        建设银行
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武汉新港建设   12        4        12     11/22簿记建档  浦发银行    AA     11/26     11/27 
投资开发集团                                            广发银行
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北京国有资本  200       25        12     11/22薄记建档  中国银行   AAA     11/23     11/26
管理中心
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三亚凤凰机场   10        5        12     11/22薄记建档  光大银行    AA     11/23     11/26
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中国中冶       40       40        12     11/22薄记建档  工商银行   AAA     11/23     11/26
(1618.HK)(601618.SS)                                    进出口行
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广西北部湾      5        5        12     11/23薄记建档  建设银行    AA+    11/26     11/27
港务集团  
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福建漳龙实业   21        5        12     11/26簿记建档  兴业银行    AA     11/27     11/28
公司                                                    光大银行
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明星电缆        6        3        12     11/26簿记建档  上海银行     A+    11/27     11/28
(603333.SS)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模   期限      发行日      主承销商   主体评级   起息日    上市日 
               (亿元)   (亿元)     (年)                                       (缴款日) 
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*上海临港经济    17       10        5     11/27薄记建档   建设银行     AA      11/28     11/29
发展集团
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*江阴兴澄特种    23        2        5     11/27薄记建档   中国银行     AA      11/28     11/29
钢铁公司                                                  农业银行
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*中国城市建设    20       10        5     11/27薄记建档   光大银行     AA+     11/28     11/29
控股集团
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*广州凯得        16       16        5     11/27薄记建档   光大银行     AA+     11/28     11/29
控股公司
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厦门翔业          9        4        3     11/21薄记建档   建设银行     AA+     11/22     11/23
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铜陵有色         50       20        5     11/21薄记建档   农业银行     AA+     11/23     11/26
金属集团   
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江苏国泰          6        3        3     11/21薄记建档   中信银行     AA      11/23     11/26
(002091.SZ) 
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正邦集团          3        3        3     11/22薄记建档   北京银行     AA-     11/23     11/26
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柳州市投资控股   10        5        5     11/22薄记建档   民生银行     AA      11/23     11/26
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南方电网         50       50        3     11/23薄记建档   农业银行    AAA      11/26     11/27
                                                          中金公司
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福建交通         10        5        5     11/23薄记建档   交通银行     AA      11/26     11/27
运输集团    
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山东海力化工      6        3        2     11/23薄记建档   建设银行     AA-     11/26     11/27
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同方股份          7        7        3     11/26簿记建档   中信银行     AA+     11/27     11/28
(600100.SS)                                               国开行
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浙江省交通投资   24       24       10     11/26簿记建档   交通银行    AAA      11/27     11/28
集团
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国家电网公司   200       200        5     11/26簿记建档

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