〔中国证券〕证监会指导意见要求基金管理公司建立防控内幕交易制度

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月20日电---中国证监会周二发布指导意见,要求基金管理公司建立防控内幕交易的一系列制度,明确基金业防控机制原则重点,并强化其法律责任.
证监会网站发布新闻稿称,要求基金管理公司建立完善内幕信息的识别、报告、处理、检查、责任追究及合规审查、培训、考核等重要防控内幕交易制度.
"基金管理公司及其从业人员应当进一步提高防控内幕交易意识,坚持价值投资、长期投资理念,注重增强投资研究能力,提高基金投资业绩和规范运作水平,充分发挥专业机构投资者的示范作用."新闻稿引述证监会负责人称.
新闻稿称,证监会将把《指导意见》的贯彻落实情况作为对基金管理公司进行日常监管和现场检查的重点,对违反有关法律法规和《指导意见》规定的公司及相关责任人严惩不贷.
中国证监会主席郭树清今年初称,资本市场的内幕交易、老鼠仓行为就是盗窃行为,对于这些市场盗贼绝不手软,要继续把打击内幕交易作为工作重点.[ID:nSB1333034]
2008年-2011年,证监会共立案调查案件387起,启动非正式调查516起,作出行政处罚决定220件,罚没款金额总计8.29亿元人民币;移送公安机关案件92起、打非线索746件.(完)
--发稿 李然; 审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。