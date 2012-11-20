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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 18:19 BJT

〔中国证券〕证监会指导意见要求基金管理公司建立防控内幕交易制度

路透北京11月20日电---中国证监会周二发布指导意见,要求基金管理公司建立防控内幕交易的一系列制度,明确基金业防控机制原则重点,并强化其法律责任.

证监会网站发布新闻稿称,要求基金管理公司建立完善内幕信息的识别、报告、处理、检查、责任追究及合规审查、培训、考核等重要防控内幕交易制度.

"基金管理公司及其从业人员应当进一步提高防控内幕交易意识,坚持价值投资、长期投资理念,注重增强投资研究能力,提高基金投资业绩和规范运作水平,充分发挥专业机构投资者的示范作用."新闻稿引述证监会负责人称.

新闻稿称,证监会将把《指导意见》的贯彻落实情况作为对基金管理公司进行日常监管和现场检查的重点,对违反有关法律法规和《指导意见》规定的公司及相关责任人严惩不贷.

中国证监会主席郭树清今年初称,资本市场的内幕交易、老鼠仓行为就是盗窃行为,对于这些市场盗贼绝不手软,要继续把打击内幕交易作为工作重点.[ID:nSB1333034]

2008年-2011年,证监会共立案调查案件387起,启动非正式调查516起,作出行政处罚决定220件,罚没款金额总计8.29亿元人民币;移送公安机关案件92起、打非线索746件.(完)

--发稿 李然; 审校

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